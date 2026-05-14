Tuzemské minipivovary loni uvařily 383 tisíc hektolitrů piva, meziročně o osm tisíc hektolitrů méně. Uvedl to prezident Českomoravského svazu minipivovarů Michal Voldřich. Celkový počet minipivovarů se loni nezměnil, 23 jich sice zaniklo, ale přibylo 26 nových. Celkem tak v Česku aktuálně působí 520 minipivovarů. Na loňském prodeji tuzemského piva se pivo z minipivovarů podílelo z 2,5 procenta.
Pokles výroby přibližně o dvě procenta podle Voldřicha souvisí také se změnou spotřebitelského chování. „Celkově klesá nejen spotřeba piva, ale i průměrný obsah alkoholu ve vypitém pivu,“ řekl Voldřich. Nealkoholické pivo aktuálně podle něj vaří přibližně 15 procent minipivovarů. Vedle nealko piv se podle svazu čím dál více prosazují také kyselá piva či ovocné pivní mixy.
Obor podle Voldřicha mohou ohrozit například chystané změny evropské legislativy, které po roce 2031 počítají se změnou kategorizace piv. Rozdělování podle stupňovitosti by mělo nahradit dělení podle obsahu alkoholu. „Je to zásadní chyba a nepochopení regionálnosti jednotlivých kultur, 12 států zejména středoevropského prostoru je na systém stupňovitosti zvyklá několik set let,“ řekl Voldřich. Změna by podle něj vyvolala i dezorientaci spotřebitelů.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist