Sjezd sudetských Němců by se mohl v budoucnu konat střídavě v Bavorsku a v Česku. Bavorské veřejnoprávní stanici BR to na sjezdu v Brně řekl předák sudetských Němců Bernd Posselt. V řadě českých měst už podle něj místní projevili o pořádání sjezdu zájem. Setkání v Brně, které provázely protesty části české veřejnosti, včera po čtyřech dnech skončilo uctěním památky obětí nacismu. Krajanské sdružení následně sjezd označilo za historický průlom.
V příštím roce se podle Posselta sjezd sudetských Němců uskuteční opět v Německu, a to v Norimberku. O pořádání některého z příštích sjezdů podle něj ale usiluje „několik českých měst“. Jako příklad uvedl Cheb, kde podle něj příslušnou občanskou iniciativu vede bývalý starosta města Antonín Jalovec. „Dokázal bych si představit, že v budoucnu se sudetoněmecký sněm bude konat střídavě v Bavorsku a v České republice,“ dodal Posselt.
Sjezd v Brně označil nejvyšší představitel sudetských Němců za „skvělý“ a za „jednu velkou oslavu přátelství a smíření“. Posselt ocenil otevřenou debatu o společné kultuře a dějinách Čechů a sudetských Němců, ale i „o strašlivých zločinech nacistů a o zločinu vyhnání“. „Myslím si, že tato široká debata měla velký terapeutický význam,“ dodal.
