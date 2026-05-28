Mezi šesticí uchazečů o post nového ředitele České inspekce životního prostředí (ČIŽP) je i v opakovaném výběrovém řízení opět podnikatel a volební kandidát Motoristů Pavel Straka. V prvním zrušeném konkurzu Straka, který za vládní Motoristy kandidoval na jižní Moravě a stal se i významným sponzorem strany, došel až mezi tři finalisty. V užším výběru je pravděpodobně i nyní.
„Mám potvrzeno, že Pavel Straka mezi kandidáty zase je. A znovu ve finále mezi třemi,“ sdělil HN dobře informovaný zdroj blízký ministerstvu životního prostředí, který si však nepřál být jmenován. Informaci, že se Straka o post uchází, poté HN potvrdily ještě další dva nejmenované zdroje blízké úřadu. Zda se dostal do finále, ale nevěděly.
Za překvapivým zrušením předchozího výběrového řízení stálo podle oficiálního vysvětlení nesprávné využití písemného testu pro účastníky a nařízení Úřadu vlády. Spekulovalo se ale i o pokynu od premiéra Andreje Babiše (ANO), kterému aféra s motoristickým kandidátem, na jehož ambice jako první HN upozornily, nemusela být po chuti.
V současné vládě ovládli ministerstvo životního prostředí právě Motoristé a očekává se, že budou chtít nominovat do čela klíčových institucí spřízněné lidi. Šéfem resortu je člen strany a poslanec Igor Červený a vládním zmocněncem pro Green Deal čestný prezident partaje Filip Turek. Resort, který společně vedou, je zřizovatelem inspekce a účast jedenačtyřicetiletého podnikatele Straky vzbudila už při prvním nepovedeném výběru jejího šéfa značnou pozornost. Za Motoristy kandidoval v posledních sněmovních volbách v Jihomoravském kraji, a to na pátém místě.
Straka navíc straně daroval podle zprávy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran sto tisíc korun a poskytl jí i nefinanční plnění ve formě pronájmu reklamní plochy za 24 tisíc korun.
Muž, který žil roky v Lanžhotě na Břeclavsku a nyní uvádí adresu v Brně-Žabovřeskách, se na kandidátní listině prezentoval jako právník a podnikatel v oblasti exkluzivních nemovitostí. O jeho podnikání však není možné mnoho zjistit. Jeho jediná existující firma, „eseróčko“ BTM Global se sídlem v Brně, jehož předmětem podnikání je realitní zprostředkování, na sebe kromě adresy nikde neuvádí žádný kontakt. A v obchodním rejstříku je k dohledání pouze notářský zápis o založení firmy v červnu loňského roku.
Předchozí firma Sofiarino, kde byl Straka společníkem od roku 2015 a která se zabývala pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, vstoupila v roce 2021 do likvidace.
Ohledně působení Straky v oboru životního prostředí je pak cokoli dohledat ještě těžší. Jeho jméno ostatně osloveným expertům včetně bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) nic neříká.
HN se ve čtvrtek už podruhé snažily Straku oslovit mailem přes mluvčího Motoristů Lukáše Koutníka i na oficiální e-mailové adrese strany. Na dotazy, co by v čele úřadu změnil a jakou má k tak náročné a sledované pozici kvalifikaci, ale do vydání článku žádná odpověď nedorazila.
Ministerstvo životního prostředí na dotazy, v jaké fázi je výběrové řízení a kdy bude známo jméno nového ředitele inspekce, odpovědělo jen stručně. „Výběrová komise vyhodnotila jednotlivé žádosti, osobní pohovory již proběhly. Komise již vybrala tři nejvhodnější kandidáty, následně podle zákona o státní službě státní tajemník s ministrem životního prostředí vybere v dohodě nejvhodnějšího kandidáta,“ napsala tisková mluvčí úřadu Veronika Krejčí. Ke jménům kandidátů ani k tomu, kdo postoupil do užšího výběru, se mluvčí nevyjádřila.
Kromě Straky HN znají i jména dalších tří z původních celkem šesti uchazečů na post šéfa ČIŽP. Jsou jimi její současný pověřený šéf Oldřich Jarolím a právník Matěj Mrlina. Třetím je bývalý ředitel ústecké pobočky inspekce Pavel Grund, který v roce 2024 neobhájil ve výběrovém řízení svoji pozici a z úřadu odešel. Odchodu bývalého profesionálního vojáka a místostarosty Litoměřic (za ČSSD) předcházelo obvinění z korupce. Údajně se jí dopustil tím, že nesouhlasil s udělením nezvykle vysoké pokuty 20 milionů korun pro jednu z firem nakládajících s odpady. Věc prošetřovala centrála úřadu i policie, korupci ale neprokázaly.
