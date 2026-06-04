Je to dva a půl roku, co Simona Kijonková prodala Zásilkovnu, respektive její mateřskou společnost Packeta, a odstartovala tím přerod do role investorky. V rámci rodinné společnosti JSK Investments hledá co nejlepší využití pro zhruba polovinu z devíti miliard, za které se Zásilkovna prodala.
Loni a letos vybudovala profesionální investiční strukturu, kterou teď využívá vedle venture kapitálových investic do nadějných start-upů i na oblast, která není v Česku moc obvyklá. Hledá rodinné firmy bez nástupce, kterým chce pomoct vyrůst a uspět v zahraničí. A samozřejmě na tom vydělat.
Založila na to samosprávný investiční fond JSK Investments SICAV, v němž jsou dva podfondy: jeden na venture kapitálové investice a druhý na oblast pojmenovanou Private & Growth Equity. Jejich cílem je pomoci firmám s růstem na další úroveň, čemuž se v investorské hantýrce říká škálování. „Vidíme spoustu firem, které mají potenciál dál hodně vyrůst. Třeba jsou to lokální šampioni, ale ještě ne regionální – a s tím jim chceme pomoct,“ říká v dvojrozhovoru s Kijonkovou investiční ředitel Jakub Čížek, který má podfond private & growth equity na starosti.
Co se dočtete dál
- Jak vypadá zdravotnická část investic JSK Investments.
- Na jaké firmy Kijonková a Čížek míří.
- Jak mají „kapitálově“ nabito.
- Co znamená jejich přístup Buy & Build.
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