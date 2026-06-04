Za dva roky budou úředníci pražského magistrátu sedět na nové adrese. Jejich současné pracoviště, Škodův palác v centru Prahy, se do té doby vylidní. Majitel už tuto budovu nabízí investorům.

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Co se dočtete dál

  • V jaké fázi je prodej nemovitosti v centru Prahy.
  • Jaké využití památkově chráněné budovy se do budoucna vybízí.
  • Jaká specifika nemovitost obnáší.
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