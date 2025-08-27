Osmdesát let se v historické budově na rohu Lazarské a Jungmannovy ulice v samém centru Prahy střídaly různé státní instituce. Brzy by ale mohla přejít do soukromých rukou. Od roku 2010 zde sídlí úředníci Generálního finančního ředitelství a ti se spolu s dalšími kolegy přestěhují do moderních kanceláří v Harfa Business Center (HBC) v Praze 9.
Podle dostupných informací přitom půjde o největší investici státu do kancelářské budovy vůbec. Záměr, který ve středu schválila vláda, počítá na celou akci s náklady 3,7 miliardy korun. I tak je ale stát přesvědčený, že ve výsledku na ní naopak vydělá. HN přinášejí k největšímu stěhování úředníků v novodobé historii podrobnosti.
Co se dočtete dál
- Odkud kam se finanční správa v Praze má sestěhovávat?
- Kolik do kanceláří pro úředníky stát investuje?
- Pro koho to bude výhodné?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.