Knihovna Václava Havla nekončí, má peníze, krizového manažera a tým, který je sice ve výpovědi, ale dokončuje sezonu. ČTK a České televizi (ČT) to ve čtvrtek řekl zbylý člen správní rady knihovny David Dušek. S Dagmar Havlovou, která ve čtvrtek oznámila že odstupuje od dohody o spolupráci na projektu Knihovny Václava Havla, chce Dušek jednat o poskytnutí práv k názvu knihovny a k její činnosti.
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V knihovně se nedávno rozhořel spor o způsob jejího vedení, který vedl k odchodu dosavadních sponzorů projektu, miliardářů Zdeňka Bakaly a Karla Komárka. Pro letošek má ale knihovna financování zajištěné.
Vdova po bývalém prezidentovi Václavu Havlovi a spoluzakladatelka knihovny Havlová uvedla, že k odstoupení od dohody o spolupráci na projektu Knihovny Václava Havla se rozhodla po dlouhém a bolestném zvažování a hledání dalších cest. Napsala, že nemá sílu ani zdraví, nastalé situace je jí líto a je z ní unavená. Pro knihovnu nyní Havlová nepracovala ani se nepodílela na jejím řízení. „Po dlouhém a bolestném zvažování a hledání dalších cest mně nezbývá než následovat Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. K dnešnímu dni tedy bohužel i já odstupuji od naší dohody,“ napsala Havlová v prohlášení, které má ČTK k dispozici.
V sídle knihovny v pražské Ostrovní ulici ve čtvrtek večer zasedl krizový tým včetně Duška, který vyšel z jednání ven za novináři. "Tato změna je významná, nicméně není pro knihovnu jako takovou fatální," řekl k rozhodnutí Havlové. "Je to o tom, aby nové vedení knihovny bylo schopno přesvědčit paní Havlovou, aby nám ponechala osobnostní práva k názvu Knihovny Václava Havla a samozřejmě práva ke vzdělávacím programům a badatelské činnosti," podotkl. S Havlovou zatím Dušek nemluvil, doufá ale, že ji přesvědčí o smysluplnosti pokračování projektu.
Peníze zatím knihovna podle Duška má, další finance podle něj poskytne významný severomoravský podnikatel, Dušek je chce přijmout, teprve když bude jisté, že knihovna může pokračovat. Jméno podnikatele říct nechtěl. Krizovým manažerem knihovny je podle Duška ekonom Marek Měrka, který přichází zvenčí. Krizový tým má také indicie, že může přijít nový člen dozorčí rady, kterého by nominovala Havlová. Také jeho jméno Dušek neřekl.
V dříve odpoledne zveřejněném vyjádření sedmnáctičlenný tým knihovny uvedl, že rozhodnutí Havlové ho mrzí, ale respektuje ho. Tým poděkoval Havlové za všechno, co pro knihovnu i uchovávání Havlova odkazu během let vykonala. "Cítíme povinnost nadále šířit odkaz Václava Havla, zejména v oblasti vzdělávání a veřejné debaty, a budeme hledat možnosti, jak na naši práci navázat," uvedl tým.
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Výpověď v dubnu a v květnu podalo asi 17 členů dosavadního týmu knihovny včetně dramaturga a spisovatele Jáchyma Topola. Nedávno v rozhovoru pro iROZHLAS.cz uvedl, že Sedláček se ve funkci ředitele neosvědčil. "A kvůli tomu, že v té funkci je, dochází k těm výpovědím. Protože mně ani ostatním členům týmu se nelíbí, že z Václava Havla vytváří jakousi obchodovatelnou zvláštní věcičku," uvedl Topol.
To, že způsob řízení a fungování knihovny neodpovídá nastaveným dohodám a principům vzájemné spolupráce, uvedl také Bakala jako důvod pro ukončení sponzorování. Ekonom Sedláček dříve odmítl rezignovat a sliboval restrukturalizaci knihovny. Jeho aktuální vyjádření ČTK shání.
Knihovnu v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu založili Havlová, Karel Schwarzenberg a Miloslav Petrusek. Ekonom Sedláček se jejím ředitelem stal v březnu 2025. Do května 2023 ji dlouho před ním vedl diplomat Michael Žantovský.
(Zdeněk Bakala je vlastníkem vydavatelského domu Economia, pod který patří i Hospodářské noviny – pozn. red.)
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