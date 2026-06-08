Rozhovor spoluzakladatele advokátní kanceláře Portos Jaromíra Císaře pro HN otevřel spor o to, kdo stál za právním posudkem, který loni rozvířil debatu o možném vracení miliardových dotací vyplacených holdingu Agrofert. Jádrem sporu je, zda tehdejší vedení ministerstva zemědělství nezasahovalo do činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), který má o dotacích rozhodovat nezávisle.

Císař tvrdí, že zadání posudku vzešlo z ministerstva zemědělství vedeného Markem Výborným (KDU-ČSL) a bylo formulováno tak, aby předem směřovalo k závěru nepříznivému pro Agrofert. Podle něj tehdejší vedení resortu tlačilo na to, aby se vracení dotací vyplacených v době, kdy byl Andrej Babiš premiérem, začalo řešit ještě před volbami.

„Působilo to na mě jako účelový krok v předvolební kampani,“ uvedl zakladatel druhé největší české advokátní kanceláře.

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Co se dočtete dál

  • Kdo podle Marka Výborného skutečně zadal posudek, který otevřel kauzu vracení dotací Agrofertu.
  • Proč bývalý ministr naznačuje, že po volbách vznikl tlak, aby se vymáhání vůbec nespustilo.
  • Může se stejný spor za několik let vrátit znovu.
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