Jen několik dní poté, co Evropská komise vyzvala Česko, aby do Bruselu dočasně neposílalo žádné výdaje související s firmami spojenými s premiérem Andrejem Babišem (ANO), získal Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) důležitou odpověď z Bruselu.

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Co se dočtete dál

  • Jakou odpověď poslal Brusel českému zemědělskému fondu ve věci dotací pro Agrofert?
  • Proč si dvě části Evropské komise vykládají stejný spor odlišně?
  • A co nová odpověď z Bruselu znamená pro kauzu Babišova střetu zájmů?
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