 

Minulý rok se na Rail Business Days představilo téměř 140 vystavovatelů. Roste veletrh dál – nebo už jste na stropu?

Roste – a docela viditelně. Největší změna je v tom, že přibývá zahraničních firem. To je pro nás zásadní signál, že veletrh začíná rezonovat i mimo Česko.

Letos jsme prakticky na stejném počtu jako loni, konkrétně 139 vystavovatelů, ale důležitější než absolutní číslo je struktura. Zhruba 70 procent tvoří české firmy a 30 procent zahraniční.

Zajímavé je i to, že asi desetina vystavovatelů je letos úplně nových. A to je podle mě zdravý signál – znamená to, že se veletrh neuzavírá sám do sebe, ale pořád přitahuje nové hráče.

Na veletrh přišlo přes 12 tisíc lidí. Kdo vlastně tvoří publikum – fanoušci vlaků, nebo byznys?

Je to mix tří skupin – a právě to dělá veletrh zajímavý.

Největší část tvoří široká veřejnost. Lidi, které lákají hlavně velké stroje, design a celková atmosféra. To je ta „wow“ složka veletrhu.

Hned za nimi jsou odborníci z oboru – ti řeší konkrétní technologie, zakázky a spolupráce.

A pak je tu třetí skupina, na kterou hodně myslíme: studenti. Ti mají od začátku vstup zdarma, protože bez nich ten obor prostě nemá budoucnost. A je vidět, že zájem mladých lidí o železnici postupně roste.

Co dnes vlastně může na veletrhu získat student? Není to pro něj jen „procházka mezi stánky“?

To bychom právě nechtěli. Proto jsme z toho udělali samostatný „Studentský den“, který je letos ještě o kus dál. Snažíme se, aby to nebyla pasivní zkušenost, ale něco, co si člověk opravdu vyzkouší. V programu máme třeba využití VR ve výcviku, ukázky první pomoci, interaktivní kvíz nebo minikonferenci s praktickými přednáškami.

Důležitá je ale i ta nejjednodušší věc – osobní kontakt. Studenti se přímo potkají s firmami a školami, vidí, co obor nabízí, a často si odnášejí první reálné pracovní příležitosti. Naším cílem je propojovat – ne jen vystavovat.

Co si z veletrhu skutečně odnese návštěvník – kromě fotek vlaků?

Každá skupina trochu něco jiného – a právě to je na tom zajímavé. Široká veřejnost si jde hlavně pro zážitek. Největší tahák jsou kolejová vozidla, často i taková, která v běžném provozu vůbec neuvidíte. Velkou pozornost budí i speciální technika na údržbu a stavbu tratí – to jsou stroje, ke kterým se člověk normálně prakticky nedostane.

Odborníci si naopak odnášejí konkrétní informace a kontakty. Sledují novinky v oboru, řeší technologie a vývoj. A velkou roli v tom hraje i doprovodná konference, která patří k nejdůležitějším částem celého veletrhu.

Loni bodoval ComfortJet nebo vodíková jednotka. Co bude letos „showstopper“?

Letos bych sázel na dvoucestná vozidla. Budeme jich mít hned několik – a jsou to přesně ty stroje, které si v běžném provozu takhle zblízka neprohlédnete.

Své místo si drží i alternativní pohony, letos hlavně bateriová jednotka. K tomu přibudou lokomotivy se speciálními polepy a další zajímavá vozidla, včetně těch z nákladní dopravy.

Obecně platí, že největší „wow efekt“ často přichází u věcí, které člověk normálně vůbec nemá šanci vidět.

Proč se teď tolik mluví o dvoucestných vozidlech? V čem jsou tak důležitá?

Protože dokážou jezdit po silnici i po kolejích, dostanou se na místo práce mnohem rychleji, bez složité přepravy. Zkracují přípravu zásahů, omezují výluky a snižují náklady. Zároveň jsou hodně univerzální – zvládnou opravy kolejí, zemní práce i odstraňování překážek.

Velkou roli hrají i při mimořádných událostech, kde rozhoduje rychlost nasazení. Zajímavé je, že většina těchto vozidel potřebuje pro najetí na koleje speciální podmínky. My ale letos ukážeme i menší typ, který si poradí i v situaci, kdy trať ještě není dokončená a koleje jsou výš než okolní terén.

Co bude letos na veletrhu jinak?

Základ zůstává stejný, ale snažíme se ho každoročně posouvat v detailech. Letos se nám podařila důležitá věc: během veletrhu se omezí provoz na komunikaci mezi halami a kolejištěm. Pro návštěvníky to znamená jediné – celý areál bude volně průchozí a komfortnější.

A velký podíl na tom má spolupráce s městem Ostrava a Moravskoslezským krajem. Bez ní by se akce takhle posouvat nedala.

Má takový veletrh reálný dopad na českou železnici – nebo je to spíš networkingová bublina?

Myslím, že ten dopad je reálný. České firmy jsou v řadě oblastí na špičce a právě tady se to potkává – výrobci, dopravci, infrastruktura i veřejná správa na jednom místě. To vytváří prostor pro diskusi, sdílení zkušeností i vznik nových spoluprací.

Pokud má železnice být skutečně dopravou budoucnosti, tak bez téhle výměny informací a mezinárodního přesahu to nepůjde.

Změnila nová vláda něco podstatného pro železnici?

To je těžká otázka. Na jasné hodnocení je ještě brzy. Každopádně přináší nová témata, která chceme otevřít i na konferenci – od infrastruktury a financování až po alternativní pohony nebo vysokorychlostní tratě. Jsem rád, že pozvání přijal i ministr dopravy Ivan Bednárik, protože právě tahle diskuse je pro obor klíčová.

Co dnes železnici pálí nejvíc?

Nejvíce skloňovanou otázkou je asi infrastruktura a její financování. Vedle toho se pořád vrací téma bezpečnosti – česká železnice je sice velmi bezpečná, ale je dobře, že se tohle téma neustále posouvá.

A v osobní dopravě je to hlavně komfort a modernizace vozidel – nové jednotky, lepší služby a větší zapojení alternativních pohonů.

Zdražování paliv znovu otevřelo debatu o elektrifikaci. Promítne se to i do veletrhu?

Určitě ano, minimálně v rámci jedné z debat. Vyšší ceny fosilních paliv mohou zvyšovat tlak na elektrifikaci, ale zároveň je potřeba říct, že ne všude to dává smysl. I proto roste zájem o alternativy, třeba bateriové jednotky.

Letos jsme navíc změnili formát konference – místo jednotlivých prezentací budou probíhat moderované debaty. Díky tomu je diskuse živější a jde víc do hloubky.

Bateriové vlaky i vysokorychlostní tratě – pořád spíš vize, nebo už realita?

U bateriových vlaků už se o realitě bavit můžeme – v Česku jezdí a další kraje o nich vážně uvažují. U vysokorychlostních tratí je ten posun pomalejší, ale je viditelný. I proto chceme na konferenci otevřít debatu s výrobci o tom, jaké jsou reálné možnosti jejich nasazení v Česku.

Co z doprovodného programu by si návštěvníci neměli nechat ujít?

Paradoxně nic konkrétního – ale celý veletrh. Ten největší efekt přichází ve chvíli, kdy projdete celý areál. Právě ta komplexnost, kdy máte všechno na jednom místě, je něco, na čem si zakládáme.

V čem letošní ročník nejvíc ukazuje budoucnost železnice?

V tom, že ten obor má pořád chuť se posouvat. Je vidět tlak na inovace, nové technologie i lepší služby. A to se odráží i na tom, jak se firmy na veletrhu prezentují.

Ta budoucnost není jedna konkrétní věc – je to spíš celkový pohyb dopředu.

Text vychází ve spolupráci s Rail Business Days.

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