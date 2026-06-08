Minulý rok se na Rail Business Days představilo téměř 140 vystavovatelů. Roste veletrh dál – nebo už jste na stropu?
Roste – a docela viditelně. Největší změna je v tom, že přibývá zahraničních firem. To je pro nás zásadní signál, že veletrh začíná rezonovat i mimo Česko.
Letos jsme prakticky na stejném počtu jako loni, konkrétně 139 vystavovatelů, ale důležitější než absolutní číslo je struktura. Zhruba 70 procent tvoří české firmy a 30 procent zahraniční.
Zajímavé je i to, že asi desetina vystavovatelů je letos úplně nových. A to je podle mě zdravý signál – znamená to, že se veletrh neuzavírá sám do sebe, ale pořád přitahuje nové hráče.
Na veletrh přišlo přes 12 tisíc lidí. Kdo vlastně tvoří publikum – fanoušci vlaků, nebo byznys?
Je to mix tří skupin – a právě to dělá veletrh zajímavý.
Největší část tvoří široká veřejnost. Lidi, které lákají hlavně velké stroje, design a celková atmosféra. To je ta „wow“ složka veletrhu.
Hned za nimi jsou odborníci z oboru – ti řeší konkrétní technologie, zakázky a spolupráce.
A pak je tu třetí skupina, na kterou hodně myslíme: studenti. Ti mají od začátku vstup zdarma, protože bez nich ten obor prostě nemá budoucnost. A je vidět, že zájem mladých lidí o železnici postupně roste.
Co dnes vlastně může na veletrhu získat student? Není to pro něj jen „procházka mezi stánky“?
To bychom právě nechtěli. Proto jsme z toho udělali samostatný „Studentský den“, který je letos ještě o kus dál. Snažíme se, aby to nebyla pasivní zkušenost, ale něco, co si člověk opravdu vyzkouší. V programu máme třeba využití VR ve výcviku, ukázky první pomoci, interaktivní kvíz nebo minikonferenci s praktickými přednáškami.
Důležitá je ale i ta nejjednodušší věc – osobní kontakt. Studenti se přímo potkají s firmami a školami, vidí, co obor nabízí, a často si odnášejí první reálné pracovní příležitosti. Naším cílem je propojovat – ne jen vystavovat.
Co si z veletrhu skutečně odnese návštěvník – kromě fotek vlaků?
Každá skupina trochu něco jiného – a právě to je na tom zajímavé. Široká veřejnost si jde hlavně pro zážitek. Největší tahák jsou kolejová vozidla, často i taková, která v běžném provozu vůbec neuvidíte. Velkou pozornost budí i speciální technika na údržbu a stavbu tratí – to jsou stroje, ke kterým se člověk normálně prakticky nedostane.
Odborníci si naopak odnášejí konkrétní informace a kontakty. Sledují novinky v oboru, řeší technologie a vývoj. A velkou roli v tom hraje i doprovodná konference, která patří k nejdůležitějším částem celého veletrhu.
Loni bodoval ComfortJet nebo vodíková jednotka. Co bude letos „showstopper“?
Letos bych sázel na dvoucestná vozidla. Budeme jich mít hned několik – a jsou to přesně ty stroje, které si v běžném provozu takhle zblízka neprohlédnete.
Své místo si drží i alternativní pohony, letos hlavně bateriová jednotka. K tomu přibudou lokomotivy se speciálními polepy a další zajímavá vozidla, včetně těch z nákladní dopravy.
Obecně platí, že největší „wow efekt“ často přichází u věcí, které člověk normálně vůbec nemá šanci vidět.
Proč se teď tolik mluví o dvoucestných vozidlech? V čem jsou tak důležitá?
Protože dokážou jezdit po silnici i po kolejích, dostanou se na místo práce mnohem rychleji, bez složité přepravy. Zkracují přípravu zásahů, omezují výluky a snižují náklady. Zároveň jsou hodně univerzální – zvládnou opravy kolejí, zemní práce i odstraňování překážek.
Velkou roli hrají i při mimořádných událostech, kde rozhoduje rychlost nasazení. Zajímavé je, že většina těchto vozidel potřebuje pro najetí na koleje speciální podmínky. My ale letos ukážeme i menší typ, který si poradí i v situaci, kdy trať ještě není dokončená a koleje jsou výš než okolní terén.
Co bude letos na veletrhu jinak?
Základ zůstává stejný, ale snažíme se ho každoročně posouvat v detailech. Letos se nám podařila důležitá věc: během veletrhu se omezí provoz na komunikaci mezi halami a kolejištěm. Pro návštěvníky to znamená jediné – celý areál bude volně průchozí a komfortnější.
A velký podíl na tom má spolupráce s městem Ostrava a Moravskoslezským krajem. Bez ní by se akce takhle posouvat nedala.
Má takový veletrh reálný dopad na českou železnici – nebo je to spíš networkingová bublina?
Myslím, že ten dopad je reálný. České firmy jsou v řadě oblastí na špičce a právě tady se to potkává – výrobci, dopravci, infrastruktura i veřejná správa na jednom místě. To vytváří prostor pro diskusi, sdílení zkušeností i vznik nových spoluprací.
Pokud má železnice být skutečně dopravou budoucnosti, tak bez téhle výměny informací a mezinárodního přesahu to nepůjde.
Změnila nová vláda něco podstatného pro železnici?
To je těžká otázka. Na jasné hodnocení je ještě brzy. Každopádně přináší nová témata, která chceme otevřít i na konferenci – od infrastruktury a financování až po alternativní pohony nebo vysokorychlostní tratě. Jsem rád, že pozvání přijal i ministr dopravy Ivan Bednárik, protože právě tahle diskuse je pro obor klíčová.
Co dnes železnici pálí nejvíc?
Nejvíce skloňovanou otázkou je asi infrastruktura a její financování. Vedle toho se pořád vrací téma bezpečnosti – česká železnice je sice velmi bezpečná, ale je dobře, že se tohle téma neustále posouvá.
A v osobní dopravě je to hlavně komfort a modernizace vozidel – nové jednotky, lepší služby a větší zapojení alternativních pohonů.
Zdražování paliv znovu otevřelo debatu o elektrifikaci. Promítne se to i do veletrhu?
Určitě ano, minimálně v rámci jedné z debat. Vyšší ceny fosilních paliv mohou zvyšovat tlak na elektrifikaci, ale zároveň je potřeba říct, že ne všude to dává smysl. I proto roste zájem o alternativy, třeba bateriové jednotky.
Letos jsme navíc změnili formát konference – místo jednotlivých prezentací budou probíhat moderované debaty. Díky tomu je diskuse živější a jde víc do hloubky.
Bateriové vlaky i vysokorychlostní tratě – pořád spíš vize, nebo už realita?
U bateriových vlaků už se o realitě bavit můžeme – v Česku jezdí a další kraje o nich vážně uvažují. U vysokorychlostních tratí je ten posun pomalejší, ale je viditelný. I proto chceme na konferenci otevřít debatu s výrobci o tom, jaké jsou reálné možnosti jejich nasazení v Česku.
Co z doprovodného programu by si návštěvníci neměli nechat ujít?
Paradoxně nic konkrétního – ale celý veletrh. Ten největší efekt přichází ve chvíli, kdy projdete celý areál. Právě ta komplexnost, kdy máte všechno na jednom místě, je něco, na čem si zakládáme.
V čem letošní ročník nejvíc ukazuje budoucnost železnice?
V tom, že ten obor má pořád chuť se posouvat. Je vidět tlak na inovace, nové technologie i lepší služby. A to se odráží i na tom, jak se firmy na veletrhu prezentují.
Ta budoucnost není jedna konkrétní věc – je to spíš celkový pohyb dopředu.
Text vychází ve spolupráci s Rail Business Days.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist