České zdravotnictví se správně posouvá k větší koncentraci vysoce specializované péče. V onkologii, intenzivní medicíně, složité chirurgii nebo kardiologii platí jednoduchá logika: tam, kde se výkony provádějí v dostatečném objemu se zkušeným týmem a kvalitním technologickým zázemím, bývají výsledky měřitelně lepší. Ministerstvo zdravotnictví proto oprávněně zpřísňuje požadavky na centra, minimální počty výkonů i indikátory kvality.
Debata o racionalizaci nemocniční sítě má pevný věcný základ a je velmi potřebná – jen letos do péče v nemocnicích poteče kolem 300 miliard korun. V Česku připadá 6,4 nemocničního lůžka na 1000 obyvatel, zatímco průměr v zemích OECD činí 4,2. U lůžek intenzivní péče disponujeme neuvěřitelnými 40 místy na 100 000 obyvatel, zatímco průměr zemí OECD činí 17. Nemalá část akutních lůžkových kapacit je navíc využívána neefektivně a jejich zaměření neodpovídá moderní medicíně, která usiluje o co nejrychlejší návrat pacienta do domácího prostředí. Transformace lůžkové sítě je tedy bezpochyby potřeba, zejména s ohledem na nutnost zajistit lepší dostupnost následné a dlouhodobé péče v mnoha částech Česka.
Co se dočtete dál
- Jak zajistit dopravu pacientů do center a na kontroly?
- Jaké jsou možnosti balíčkových nebo epizodických úhrad zaměřených na výsledek?
- Jaký bude dopad demografického stárnutí na dostupnost péče?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.