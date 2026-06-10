České zdravotnictví se správně posouvá k větší koncentraci vysoce specializované péče. V onkologii, intenzivní medicíně, složité chirurgii nebo kardiologii platí jednoduchá logika: tam, kde se výkony provádějí v dostatečném objemu se zkušeným týmem a kvalitním technologickým zázemím, bývají výsledky měřitelně lepší. Ministerstvo zdravotnictví proto oprávněně zpřísňuje požadavky na centra, minimální počty výkonů i indikátory kvality.

Debata o racionalizaci nemocniční sítě má pevný věcný základ a je velmi potřebná – jen letos do péče v nemocnicích poteče kolem 300 miliard korun. V Česku připadá 6,4 nemocničního lůžka na 1000 obyvatel, zatímco průměr v zemích OECD činí 4,2. U lůžek intenzivní péče disponujeme neuvěřitelnými 40 místy na 100 000 obyvatel, zatímco průměr zemí OECD činí 17. Nemalá část akutních lůžkových kapacit je navíc využívána neefektivně a jejich zaměření neodpovídá moderní medicíně, která usiluje o co nejrychlejší návrat pacienta do domácího prostředí. Transformace lůžkové sítě je tedy bezpochyby potřeba, zejména s ohledem na nutnost zajistit lepší dostupnost následné a dlouhodobé péče v mnoha částech Česka.

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