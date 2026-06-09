Komunistická Severní Korea v posledních letech získala nové zdroje příjmů a podle odhadů některých analytiků zažívá nejsilnější hospodářské oživení od pandemie. Vydělává jak na prodeji zbraní, munice i lidské vojenské síly Rusku, tak na kyberzločinech. Současně režim, který dlouho sázel na co největší ekonomickou soběstačnost, přehodnotil některé zjevně neúspěšné ekonomické politiky a umožňuje využití moderních technologií včetně mobilních telefonů, které v první dekádě tohoto tisíciletí zakazoval. Boom chytrých telefonů však probíhá v typicky severokorejském stylu s cílem režim skrze všudypřítomné špehování posílit a upevnit ideologický dozor.

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Co se dočtete dál

  • Proč už severokorejský režim nebrání využívání mobilních telefonů a naopak jejich šíření podporuje.
  • Jaký „digitální ekosystém“ musí všichni obyvatelé komunistické diktatury používat.
  • Co ukázaly analýzy „severokorejských“ – ve skutečnosti čínských a v KLDR jen upravených – smartphonů.
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