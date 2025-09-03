Vzorně pochodující vojáci, nejmodernější zbraně a 26 světových lídrů většinou ze zemí, které odmítají takzvanou západní dominanci nad světem. Čínská přehlídka k 80. výročí konce druhé světové války byla deklarací připravenosti Pekingu převzít dominantní postavení nejen v Asii, ale i na celé planetě. Znamenala i rehabilitaci stalinistického severokorejského lídra Kim Čong-una, který během přehlídky stál hned vedle čínského prezidenta Si Ťin-pchinga.
The full 2025 China Victory Day Parade with English commentary. pic.twitter.com/yH9PEwxsVi— Zhao DaShuai 东北进修🇨🇳 (@zhao_dashuai) September 3, 2025
- Koho stmelila čínská přehlídka na počest vítězství ve druhé světové válce.
- Proč se Indie náhle přátelí s Čínou, která je jejím asijským rivalem.
- Jak se pozná, že USA vyklízejí geopolitické pozice.
