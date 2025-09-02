Tyhle obrázky oběhly svět. Vladimir Putin na nich žoviálně diskutuje a směje se s indickým premiérem Naréndrou Modim a hostitelem, čínským prezidentem Si Ťin-pchingem na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci v Tchien-ťinu. U řady západních komentátorů vyvolaly skepsi či přímo zděšení, že tupá politika amerického prezidenta Donalda Trumpa, který pomocí cel a dalších nástrojů mydlí spojence i nepřátele hlava nehlava, stmelila nejsilnější státy mimo okruh tradičních demokracií.

Než hodíme flintu do žita a vydáme se jako slovenský premiér Robert Fico slavit konec války na velkolepou čínskou přehlídku do Pekingu, mohli bychom se zamyslet, jaký že to obrázek nám vlastně tři státníci, z nichž jeden je stíhán mezinárodním tribunálem za válečné zločiny, předvedli.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Co je cílem Putina, Siho a Modiho?
  • Co má společného čínská a ruská zahraniční politika?
  • Jakou roli má Donald Trump?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.