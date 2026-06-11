První moderní vlna elektromobilů byla složená převážně z velkých, těžkých a drahých SUV. Důvod byl vcelku jednoduchý, právě do takových aut nejlépe schováte drahou a velkou technologii, která se potřebuje zaplatit. A jako výrobce na ní potřebujete ideálně něco vydělat. V malých a levných autech obecně neleží kdovíjak vysoké marže, tím spíše v těch elektrických. Naopak SUV jsou právě ta auta, která vydělávají na levnější modely.
Značky také čekaly, až technologie postupně zlevní, a tím se stane finančně únosnější pro širší vrstvy zákazníků. A jakkoliv ještě nejsme v době, kdy by nastala parita mezi cenou spalovacího a elektrického auta, poslední zhruba dva roky už se z elektromobility pomalu stává i záležitost pro masy.
Po generaci aut typu Jaguar I‑Pace, Porsche Taycan, Audi e‑tron nebo Mercedes‑Benz EQC, jejichž cena atakovala nebo rovnou přesahovala dva miliony korun, je tu totiž generace aut jako Renault 5 či 4, Fiat Grande Panda Electric, Hyundai Inster nebo Škoda Elroq. To jsou modely, které startují hluboko pod milionem korun, některé dokonce blízko půl milionu. O miniautech jako Dacia Spring, Dongfeng Box nebo Leapmotor T03 nemluvě.
Bateriové auto jako nedostupný luxus?
Neujedou sice papírově na jedno nabití 500 kilometrů, ani nezvládají rychlonabíjení, na druhou stranu ale díky menším rozměrům zaparkují všude, třeba v případě Elroqu bezpečně odvezou celou rodinu, a hlavně otevřou elektromobilitu širšímu spektru zákazníků. Ta pak ztratí přirozený strach z nové technologie, rozšíří také počet aut na sekundárním trhu a dojde tím k další popularizaci modelů do zásuvky tak, jak si to před časem automobilky načrtly. Jen rychlost trhu byla trochu proti nim.
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A elektromobilů s cenou v intervalu zhruba mezi 500 až 750 tisíci korunami bude v nejbližší době přibývat. Pro českého zákazníka je v tomto ohledu asi nejvděčnější Škoda Epiq, malé SUV vyvinuté spolu s trojicí sourozenců od Cupry a Volkswagenu. Okřídlený šíp slibuje základní cenu na úrovni 619 tisíc korun. A to čistě tabulkově není cenově tak daleko od podobně velkého, vybaveného a silného benzinového Kamiqu s automatickou převodovkou.
Nebude to ale jen o koncernových čtyřčatech. Jak dokazuje přehled horkých novinek, dostupnější elektromobil už dnes neznamená jen prcka do města, ale klidně i kompaktní model na úrovni VW Golf. Navíc už dávno není pravidlem, že musí jít o modely, s nimiž se budete bát vyrazit na delší cestu a maximálně si v nich užijete „cestu kolem komína“. A co je také dobrá zpráva, všechny zamířily nebo zamíří i na český trh. Dočkáme se konečně tolikrát vzývané elektrické revoluce?
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Elektromobilita.
Bateriové auto jako nedostupný luxus?
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