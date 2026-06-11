Andrej Babiš byl toho dne velmi překvapen. Když se český premiér po vítězství v loňských říjnových parlamentních volbách seznámil s opatřeními, která země Evropské unie společně dělají proti nelegální migraci, doslova užasl, přiblížil HN člověk, který byl dané situaci přítomen. To je přesně to, co jsme vždycky chtěli – tak zdroj HN parafrázoval Babišovu reakci.
Do té doby přitom šéf hnutí ANO velmi ostře kritizoval takzvaný migrační pakt, který státy EU a Evropský parlament přijaly v roce 2024. Označoval ho za „obrovskou zradu“ a „jasnou pozvánku milionů migrantů“. Pakt vstupuje v platnost v pátek 12. června. A současná česká vláda patří v jeho zavádění k premiantům v rámci celé unie, ukázalo srovnání vypracované Evropskou komisí.
Co se dočtete dál
- Jak konkrétně Česko migrační pakt zavedlo do svých zákonů.
- V čem pakt ostře zpřísňuje přístup k nelegální migraci.
- Jaké další kroky nad jeho rámec navíc státy unie zavádějí, aby nelegální migraci dál snížily.
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