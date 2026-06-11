Noční vlaky z Prahy na východ Slovenska by měly od prosince nabízet i lůžkové vozy, které se úplně vymykají zdejším zvyklostem. Národní dopravce ZSSK (Železničná spoločnosť Slovensko) chce od zimy začít pro tyto spoje nasazovat komfortní dvoupatrové vagony WLABm171.4. Jeden z nich teď dopravce ukázal na mezinárodním železničním veletrhu v Ostravě. Výrobcem bylo konsorcium, které tvořily švýcarský Schindler Waggon, rakouský SGP a německý Talbot.

Pohled zblízka ukazuje znatelný rozdíl obzvlášť proti současným vozům na slovenských linkách, které nejčastěji pocházejí ještě z východoněmeckých továren.

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Co se dočtete dál

  • Proč jsou tyhle vagony tak výjimečné.
  • Kde se na Slovensku vůbec vzaly.
  • A jak s tím vším souvisí slovenská politika.
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