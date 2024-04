Síť nočních vlaků se v režii státních dopravců na začátku 21. století skoro rozpadla, z desítek expresů křižujících střední Evropu jich zbylo jen pár. Teď se ale naopak začala rozrůstat, jen trochu jinak a v soukromých rukách. Dopravci, kteří na konci března rozšířili spojení do Prahy, si po prvních dvou týdnech obsazenost spojů pochvalují.

Hned dvě linky do Prahy se rozjely na konci března. Nizozemská společnost European Sleeper jezdí do Bruselu a Amsterodamu, RegioJet zase do ukrajinského Čopu.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Nové vlaky sázejí na ojeté vagony. Jak staré vlastně jsou?

Proč teď občas cestující RegioJetu zůstanou na dlouhé hodiny stát v Košicích?