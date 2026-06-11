Asistenti pedagoga by nově už neměli být přidělováni k jednotlivým žákům na základě jejich diagnózy nebo speciálních potřeb. Měli by více působit jako podpora učitele a celé třídy, nikoli jen jednoho konkrétního žáka. Počítá s tím novela zákona, kterou ministerstvo školství v úterý poslalo do připomínkového řízení. Podle ní školy dostanou asistenty přidělené plošně – kolik jich bude, určí speciální výpočet. Roli v něm bude hrát například počet dětí ve třídách či žáků se znevýhodněním. O tom, která třída asistenta dostane, rozhodne ředitel. Školy s malým počtem žáků ve třídě o ně ale mohou přijít úplně.
Co se dočtete dál
- S jakými změnami počítá novela zákona o asistentech pedagoga.
- Co na to říkají odborníci.
- Které školy může novela poškodit.
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