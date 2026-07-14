Místo jednoho povinného roku v mateřské škole dva. Ministr školství Robert Plaga (ANO) oznámil, že chce, aby děti chodily do školky déle a měly tak větší šanci později uspět ve škole. Opatření cílí především na děti ze sociálně slabých rodin, podle expertů by se ale ministerstvo mělo soustředit spíše na to, aby do školek chodily pětileté děti, které ji mají povinnou už nyní. Tedy aby se například nezapisovaly jen „na oko“ , což se dnes často děje. Řada vyspělých států navíc v posledních letech volí opačnou strategii.
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- Jak povinnou školní docházku mění ostatní země.
- Proč pouhá povinnost zapsat se do školky nepomůže.
- Co by mělo ministerstvo podle expertů udělat jinak.
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