Babišova vláda se chystá zrušit zákon proti politickým trafikám ve státních firmách, který politici ANO v roce 2019 sami prosadili. Nominační zákon už prý není potřebný. Zákon se přitom podle expertů osvědčil a pomohl transparentně vybírat lidi do vedení státních podniků. Proč najednou vadí?

Státní firmy byly vždy lákavým místem, kam upíchnout politické spojence nebo naopak odpadlíky – bez ohledu na jejich schopnosti vést státní firmu nebo kontrolovat její hospodaření jako člen dozorčí rady. Veřejnosti došla trpělivost v roce 2013, kdy propukl skandál kolem údajných trafik pro bývalé poslance ODS Petra Tluchoře, Ivana Fuksu a Marka Šnajdra, kteří se vzdali poslaneckých mandátů, čímž umožnili vládě Petra Nečase schválit daňový balíček. Následně získali místa ve vedení polostátní firmy ČEZ a Českého Aeroholdingu. 

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Co se dočtete dál

  • Proč vláda navrhuje zrušit nominační zákon právě nyní?
  • Jaké konkrétní změny by zrušení zákona přineslo pro výběr manažerů a členů dozorčích rad?
  • Jakým způsobem nominační zákon zvyšoval transparentnost?
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