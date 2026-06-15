Organizace spojených národů zaznamenala v květnu na Ukrajině nejvyšší počet obětí z řad civilistů od dubna 2022. Podle zprávy Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) bylo v uplynulém měsíci zabito nejméně 274 lidí a dalších 1763 zraněno. Jde o 93procentní nárůst ve srovnání s květnem 2025, kdy úřad zaznamenal 191 mrtvých a 865 zraněných.
Podle zprávy připadá 45 procent obětí na útoky střelami a drony, většinou ve městech vzdálených od frontové linie jako Kyjev či Dnipro. V blízkosti fronty byly hlavní příčinou civilních obětí drony krátkého dosahu.
Počet civilních obětí přitom narůstá v podstatě každým dnem. Včera ukrajinské úřady oznámily, že po ruských útocích zemřel jeden muž v Záporožské oblasti na jihovýchodě země a dvě ženy v Sumské oblasti na severu Ukrajiny.
Ukrajina se s pomocí Západu brání rozsáhlé ruské invazi již více než čtyři roky. Podle údajů OSN bylo od začátku války zabito více než 16 tisíc civilistů a více než 46 tisíc jich bylo zraněno. Vzhledem k chybějícím údajům z ukrajinského území okupovaného Ruskem statistiky OSN patrně nezahrnují všechny civilní oběti.
V Rusku, na které Ukrajina podniká v poslední době čím dál intenzivnější vzdušné útoky, zemřelo podle ruských úřadů v květnu 47 civilistů a 298 jich bylo zraněno. OHCHR nicméně upozorňuje, že není schopen tyto oběti ověřovat s ohledem na nedostatek nezávislých zdrojů informací.
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