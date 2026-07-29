Při své poslední návštěvě Washingtonu se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potkal nejen s Donaldem Trumpem, ale i s vedením zbrojařského koncernu Lockheed Martin. Tato schůzka pod vlivem pozitivních prohlášení amerického prezidenta, že dává svoje svolení, u některých lidí vyvolala dojem, že zítra, nejpozději pozítří, se na Ukrajině začnou vyrábět nedostatkové střely do protiraketového systému Patriot. Jeho hlavním výrobcem je společnost RTX (dříve Raytheon) a Lockheed je jedním z dodavatelů střel, které systém používá.
„Naše týmy už spolupracují na specifických řešeních, abychom co nejrychleji začali společnou výrobu,“ psal o schůzce na sociálních sítích Zelenskyj. Střely systému Patriot jsou totiž to jediné, co dokáže ochránit ukrajinská města před ruskými balistickými a hypersonickými raketami.
Co se dočtete dál
- Jaké střely fungují proti ruským raketám.
- Kdo vyrábí ty nejúčinnější.
- Co jsou hlavní úzká hrdla výroby.
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