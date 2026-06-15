Může to pobuřovat, ale jde o nevyhnutelnou pravdu. Pokud rodiče investují svým dětem odmala, dají jim tím do života nad vrstevníky výhodu, která se bude ostatním jen těžko dohánět. V době drahého bydlení, nejistých důchodů a rostoucích nákladů na vzdělání to platí dvojnásob. Také lze čekat, že s tím, jak přibývá zodpovědných rodičů, kteří dětem investují, budou rozdíly narůstat. Podívali jsme se proto, jaké možnosti rodiče mají a zda má smysl investovat hned, nebo se vyplatí počkat, až přijde Lepší penzijko pro děti. Investice mířené na děti jsou někdy výhodnější než ty, které jsou nabízené dospělým.
Co se dočtete dál
- Jaké možnosti mají rodiče, pokud chtějí dítěti investovat.
- Kolik vydělají na děti mířené produkty.
- Jaké jsou u nich podmínky a kdy dávají smysl.
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