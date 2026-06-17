Již třiadvacet let usiluje brněnský útulek S.O.S. zvířatům, aby mu stát proplatil péči o více než šest stovek opuštěných psů, o které se staral. Jejich majitelem byl přitom podle zákona právě stát. Obecné soudy sice opakovaně žalobu zamítly, ale již dvakrát se útulku zastal Nejvyšší soud, který práci nižších instancí zkritizoval.
Stát ale dál stojí za svým – útulek podle něj řádně neprokázal, že o všechny uvedené psy skutečně pečoval. Na náhradu tak prý nemá nárok.
Co se dočtete dál
- Jak vysvětlují soudy, že případ řeší tak dlouho
- Jak a proč došel útulek k požadované sumě 8 milionů korun
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.