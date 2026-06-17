Centrála cestovního ruchu Plzeňského kraje spustila nově projekt Terapie tichem, jehož webová platforma www.terapietichem.cz odstartovala začátkem června. „Projekt Terapie tichem ukazuje, že Plzeňský kraj vnímá ticho jako vzácnou komoditu a luxus, který v moderním, digitálně nasyceném světě začíná citelně chybět,“ říká Jiří Fejt, ředitel Centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje (CCRPK).
Nejde v něm o pouhé seznamy turistických cílů, ale o komplexní filozofii cestování, která klade důraz na hloubku prožitku nad kvantitou navštívených míst. „Nabídka pěti rozmanitých lokalit – od syrové divočiny Českého lesa přes hvězdné nebe nad Postřelím až po kultivovanou městskou meditaci v Plzni – dovoluje každému najít si svou vlastní formu klidu a vnitřní obnovy,“ vysvětluje Fejt.
Tento nový produkt udržitelného turismu záměrně nevede návštěvníky k masovým atrakcím, ale zve k vícedenním pobytům v méně známých, dosud neobjevených lokalitách. Kraj pro tento koncept skrývá mimořádný potenciál. „Každá lokalita nabízí zcela jiný charakter klidu a rozmanité, ucelené programy včetně tipů na pěší procházky, cyklovýlety a hlubokou relaxaci, které vás přimějí zpomalit na víc než jen jeden den,“ doplňuje Fejt.
Český les plný příběhů
Jednou z doporučovaných pěti lokalit je Český les. Může být ideálním místem pro ty, kteří hledají relaxaci v divoké přírodě. Rozkládá se podél západní hranice Plzeňského kraje a díky desítkám zaniklých obcí má svoji specifickou atmosféru. Na těchto místech po desetiletí vedla linie železné opony, která oddělovala tehdejší Československo od sousedního Bavorska. Přísně střežená hranice, obehnaná ostnatými dráty, na dlouhou dobu zcela zastavila běžný život a proměnila dříve obydlený kraj v opuštěné „území nikoho“.
Díky izolaci je Český les místem, kde můžete procházet hlubokými bučinami připomínajícími pralesy. „Dnes při toulkách narazíte na fascinující kontrasty: neprostupnými hvozdy vedou cesty, které dříve sloužily pohraničním hlídkám, a v místech, kde kdysi stávaly prosperující sklářské osady a vesnice, najdete jen tiché sady, rozpadlé základy domů nebo osamělé křížky uprostřed luk,“ popisuje Fejt.
Milovníci památek ocení monumentální jízdárnu ve Světcích nebo nejstarší kamenný hrad Přimda. Oblast je protkána sítí cest bez aut, které po bývalých signálkách pohraniční stráže nabízejí trasy pro cyklisty i pěší putování.
Postřelí bez světelného smogu
Oblast Postřelí, zahrnující Manětínsko a údolí řeky Střely, nabízí harmonii mezi člověkem a vesmírem. V okolí Manětína se rozkládá jedna z mála oblastí v Česku, kde lze zažít skutečnou tmu. Absence světelného znečištění tu umožňuje pohled na hvězdné nebe s detaily mléčné dráhy. Krajině dominují stolové hory Kozelka či Chlumská hora a duchovní rozměr ticha podtrhují díla Jana Blažeje Santiniho, jako je Mariánská Týnice nebo klášter v Plasích.
Pro vícedenní putování za klidem jsou ideální pěší trasy k žihelským žulovým obrům nebo cyklovýlety kolem osady Umíř, která je díky své izolovanosti ideálním místem pro pozorování hvězd a absolutní offline relaxaci.
Chudenicko a jeho unikátní arboretum
Útočištěm pro zpomalení je v krajinné památkové zóně Chudenicko národní přírodní památka Americká zahrada. Jedná se o unikátní arboretum z roku 1828, s řadou jehličnatých i listnatých stromů, ve kterých převažují dřeviny původem ze Severní Ameriky.
Duchovní rozměr ticha je tu možné prožít při putování po Svatowolfgangské cestě k rozhledně Bolfánek nebo u magických Kvapilových jezírek, která byla předobrazem Dvořákovy Rusalky. Šlechtický recept na relaxaci nabízí Karolinina louka či empírový zámek Lázeň zasazený v rozlehlém parku.
Do oblasti, která je spojena se starobylým rodem Czerninů se vyplatí zajet na více dní. Můžete zde také cvičit jógu nebo si dopřát wellness v Lázeňském domě.
Brdy jako ideální místo pro digitální detox
Brdy byly v druhé polovině 20. století uzavřeným vojenským prostorem. Díky tomu mohla příroda žít vlastním tempem a uchovala zde rozsáhlé, člověkem téměř nedotčené lesní celky. V současnosti jsou Brdy jako oáza klidu, kde můžete kráčet kilometry bez vizuálního či akustického smogu. Do hluboké historie planety vás navíc zavede Národní geopark Barrandien, na jehož území lze sledovat stopy dávných prvohorních moří skrze unikátní fosilie.
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Mezi nejmalebnější cíle pro vícedenní putování patří Padrťské rybníky, obklopené tichými alejemi a vzpomínkami na zaniklé obce. Oblast nabízí nekonečné linie lesních cest, které jsou ideální pro pomalou pěší turistiku i cyklovýlety v duchu pravé digitální detoxikace.
Plzeň a její tichá zákoutí
Za tichem není třeba jezdit jen do divočiny, hluboký vnitřní prožitek lze zažít v i centru západočeské metropole. Nabízejí ho například zdejší muzea a galerie, od Západočeské galerie v Plzni přes Galerii Ladislava Sutnara až po specializované expozice, kde je kontakt s uměním a historií nerušený a soustředěný na detail.
Zastavit a nadechnout se můžete například v tichu katedrály svatého Bartoloměje, v literární kavárně nebo v Semlerově rezidenci. Z hlavních městských tras se dá dostat do klidu při návštěvě Hruškovy meditační zahrady nebo Luftovy zahrady. Pro ty, kteří hledají pohyb, jsou ideální tichá zákoutí podél plzeňských řek, zejména naučná stezka po stopách botanika Františka Malocha, která vás provede klidným kaňonem Berounky.
Text vznikl ve spolupráci se společností CCR PK.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Dovolená nejen v Česku.
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