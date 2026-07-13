Letní dovolenou „doma“ stráví letos 77 procent Čechů. To je podle nejnovějšího průzkumu agentury CzechTourism ještě více než loni. Část z nich – konkrétně pětina – pak vyrazí kempovat. Na kolik v Česku vyjde takový týdenní pobyt pod stanem, v karavanu nebo chatce? HN zmapovaly ceny u 10 nejoblíbenějších českých kempů roku 2025 a přináší jejich přehled.

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Co se dočtete dál

  • Přehled cen u 10 nejoblíbenějších českých kempů roku 2025.
  • Na kolik vyjde čtyřčlennou rodinu týdenní dovolená v kempu.
  • Jaké nové trendy se objevují v kempingu.
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