Děti se už nemohou dočkat prázdnin, rodiče ale mají poslední týden „klidu“, kdy se o jejich ratolesti postarají ve školách a školkách. Většina mateřských škol funguje o prázdninách jen pár týdnů, některé vůbec. Logickou hádanku, jak poskládat s typickými pěti týdny dovolené devět týdnů školního volna, ale obvykle začínají řešit už od ledna, kdy startuje přihlašování na příměstské i pobytové tábory. 

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Co se dočtete dál

  • Na kolik vyjdou tábory.
  • Kolik rodiče utratí za program jednoho dítěte.
  • Jak (ne)hlídají babičky a dědečkové.
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