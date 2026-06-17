Trnavský kraj láká turisty na relax v lázních, toulky po historických centrech měst, termální prameny i cyklostezky mezi vinohrady. A v neposlední řadě na vynikající slovenskou gastronomii. Z Česka se do něj cestuje snadno – ať už autem, nebo vlakem. Cesta železnicí z Brna do Trnavy zabere necelé tři hodiny. Je proto ideálním místem i pro krátkodobé pobyty, které se dají harmonicky prožít v luxusních lázeňských hotelech, příjemných apartmánech nebo kempech. Ty v Trnavském kraji patří ke slovenské špičce.

Začátek u pramenů

Skvělým výchozím bodem pro poznávání Trnavského kraje jsou Piešťany. Největší a nejznámější slovenské lázeňské město disponuje termálními prameny, léčivým bahnem a desítkami léčebných procedur. Ze země tu vyvěrá hned deset minerálních pramenů horkých až 69 stupňů Celsia. Lázně vyhledávají především lidé s pohybovými problémy. Nejen ti tu pak najdou nespočet způsobů, jak se zabavit – od procházek po lázeňské kolonádě přes krátké cesty po okolí až po výlety do nedalekých Malých Karpat.

Z Piešťan už to pak není daleko do Trnavy, která byla po staletí duchovním centrem Uherska. Díky velkému množství sakrálních památek se jí přezdívá Malý Řím. Pochlubit se může i prvním ryze barokním kostelem na Slovensku. Na území Trnavy také částečně leží rekreační oblast Trnavské rybníky, v jejichž okolí žije více než stovka druhů vzácných ptáků.

Trnavský kraj je synonymem pro okouzlující krajinu, vodní plochy, vinice...
Foto: Trnavský kraj zážitkov

Kdo už je v Trnavě, neměl by minout ani blízký Kaštel v Dolní Krupé, oblíbené místo Ludwiga van Beethovena. „Dovolenou můžete také věnovat splavování řeky Váh a milovníci kol si určitě vyberou z množství cyklostezek. Vydat se mohou po rovince kolem Sĺňavy, po Vážské cyklomagistrále nebo na úpatí Malých Karpat do rodiště Mórice Beňovského. Po cestě doporučujeme zastávku v muzeu Za Krakovskú bránu, které se pyšní jedinečnou paličkovanou krajkou. I díky ní byly kdysi kroje z okolí Piešťan považované za nejkrásnější v Československu,“ říká Katarína Rohaľová z Krajské organizace cestovního ruchu Trnavského kraje.

Milovníkům příběhů šlechtických rodů pak doporučuje návštěvu nedalekého Hlohovského zámku. Z Piešťan je to blízko i k mohyle Milana Rastislava Štefánika.

Akvaparky s termální vodou

Pro Trnavský kraj jsou typické vodní nádrže, disponuje i akvaparkem s termální vodou. Milovníci vodní zábavy ho najdou v Dunajské Stredě nebo Velkém Mederu. O vykoupání si říká také tyrkysové jezero s křišťálově čistou vodou v Čierné Vodě.

„Pokud máte rádi aktivnější program, vydejte se na kolo k Dunaji po trase EuroVelo nebo k Malému Dunaji. Mezi nejkrásnější zastávky tu patří vodní mlýny v Tomášikově a Jelce. Řeka se na trase stává zajímavou součástí zážitku,“ popisuje Rohaľová s tím, že splavy Malého Dunaje nebo dunajských ramen, které jsou poslední vnitrozemskou deltou evropského veletoku, nabízí jedinečný pohled na okolní krajinu.

„Po výletě přijde vhod zastávka v místních čárdách, spojujících to nejlepší ze slovenské a maďarské kuchyně,“ doplňuje Rohaľová.

Na úpatí Bílých Karpat

Lázně, vinohrady, města s královskou minulostí i klidná krajina u řeky Morava. To je Záhoří, další část Trnavského kraje, která může české rekreanty překvapit zejména tím, jak je blízká a přitom jiná než známější slovenské regiony. Jedná se o krásný region na samém úpatí Bílých Karpat.

„Ubytování si můžete vybrat podle toho, jaký typ dovolené hledáte. Smrdáky jsou vhodné pro ty, kteří preferují klidnější lázeňský pobyt a léčebné procedury. Senica poslouží jako praktický výchozí bod pro výlety do okolí. Skalica je dobrou volbou pro milovníky historie, vína a městských procházek. V Radošovcích najdete klidnější zázemí blíže k vinohradům,“ doporučuje Rohaľová.

Trnavský kraj je synonymem pro okouzlující krajinu, vodní plochy, vinice...
Foto: Trnavský kraj zážitkov

Nejvýraznější městskou zastávkou je Skalica. Jedno z nejkrásnějších a historicky nejvýznamnějších měst na Slovensku. Prohlídka se tu dá začít u rotundy sv. Juraje, jedné z nejstarších staveb města. Následně může pokračovat k františkánskému kostelu a klášteru, farnímu kostelu svatého Michala Archanděla nebo k jezuitskému kostelu svatého Františka Xaverského. Zajímavou architektonickou zastávkou je Dům kultury, secesní stavba podle projektu Dušana Jurkoviče.

„Skalica se dá dobře poznávat i na kole, krátkými přesuny mezi památkami, vinohrady a výhledy na město. Chcete‑li odpočinek u vody, vydejte se na Kunovskou přehradu u Senice. V létě je vhodná na koupání a klidný den u vody. Výlet lze spojit s návštěvou Senice – Záhorské galerie Jana Mudrocha v pozdně barokním zámečku nebo Muzea Senica v bývalé sokolovně, která přibližuje dějiny města i regionu,“ přidává tip Rohaľová.

Lázně i regionální pochoutka

Záhořská lokalita disponuje ale i lázeňskými procedurami, konkrétně v malém městě Smrdáky. Tyto lázně využívají sirovodíkovou minerální vodu a sirné bahno a jsou vyhledávaným místem k léčbě kožních problémů, jako je akné, lupénka nebo atopický ekzém. „I bez lázeňského programu se vyplatí krátká procházka ke Smrdácké lavičce. Je blízko centra obce, vede k ní nenáročná trasa přes vinohrady a nabízí výhled na mírně zvlněnou krajinu,“ doporučuje Rohaľová.

Dovolená nejen v Česku

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V Záhoří by bylo rovněž škoda neochutnat skalický trdelník, nejznámější slovenskou regionální sladkost. Stejně tak Skalický rubín – červené víno spojené se skalickou vinařskou tradicí. Vyznačuje se typickou rubínovou barvou, ovocným aroma zralého bobulového ovoce a plnou, sametovou chutí s příjemnými tříslovinami.

Milovníci vína mohou v Trnavském kraji navštívit také Hlohovec. Vinařskou oblast s výrazným vápencovým podložím a odrůdami, které dávají plná a aromatická vína. Ještě před sklenkou dobrého vína se ale vyplatí návštěva Hlohovského zámku s empírovým divadlem ze začátku devatenáctého století. Jedná se o jedinou zachovalou budovu šlechtického divadla na Slovensku.

„Zdejší zámek, vinohrady a výhledy na údolí Váhu vytvářejí příjemnou kombinaci kulturního výletu a odpočinku v klidném prostředí,“ dodává k Hlohovci Katarína Rohaľová.

Text vznikl ve spolupráci s organizací Trnavský kraj zážitkov.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Dovolená nejen v Česku.

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