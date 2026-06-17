Vláda učiní z dostupného bydlení jednu z hlavních priorit, píše se v programovém prohlášení vlády. V praxi jsme zatím žádné výrazné vládní kroky tímto směrem nezaznamenali. Ovšem lze říci, že vysoce postavení lidé napojení na hnutí ANO se podle tohoto bodu důsledně řídí. Alespoň tedy v soukromém životě. Na získání či udržení vlastního „dostupného“ bydlení pracují s chutí usilovnou, jejich osobní priority jsou naplňovány tak nekompromisně a přímočaře, až se běžný občan nestačí divit.

Co nám to o nich, o hnutí ANO a o stavu naší politiky říká?

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Co se dočtete dál

  • Stručný přehled bytových kauz hnutí ANO od Mrázové po Prokopa.
  • Jak se působením Babišova hnutí posunula hranice co je v politice přípustné a co už ne?
  • Co má ANO v bytové politice splněno a co ještě zbývá?
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