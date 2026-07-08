Pro střední a východní Evropu by příští krize v Tchajwanském průlivu nemusela začít sirénami v Tchaj-peji. Spíše tichem v tamních továrnách, jehož dopad by se na koncích dodavatelských řetězců projevil mnohem dříve, než by udeřila čínská armáda.

Zásilky se zpozdí, ceny pojištění stoupají, dodavatel žádá o dalších dvanáct týdnů... Výrobní linka v České republice, Polsku nebo na Slovensku musí občas zastavovat, protože se ukazuje, že součástka, která byla považována za „obyčejnou“, je ve skutečnosti klíčovým článkem mnohem rozsáhlejšího výrobního komplexu spojeného s Tchaj-wanem. Tento scénář se nyní ve střední a východní Evropě stává o poznání realističtějším, než býval doposud.

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Co se dočtete dál

  • Jak se změnila závislost zemí střední a východní Evropy na tchajwanských technologiích?
  • Jak velký vliv má tchajwanská přidaná hodnota v odvětví elektroniky v jednotlivých zemích střední Evropy?
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