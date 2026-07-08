Pro střední a východní Evropu by příští krize v Tchajwanském průlivu nemusela začít sirénami v Tchaj-peji. Spíše tichem v tamních továrnách, jehož dopad by se na koncích dodavatelských řetězců projevil mnohem dříve, než by udeřila čínská armáda.
Zásilky se zpozdí, ceny pojištění stoupají, dodavatel žádá o dalších dvanáct týdnů... Výrobní linka v České republice, Polsku nebo na Slovensku musí občas zastavovat, protože se ukazuje, že součástka, která byla považována za „obyčejnou“, je ve skutečnosti klíčovým článkem mnohem rozsáhlejšího výrobního komplexu spojeného s Tchaj-wanem. Tento scénář se nyní ve střední a východní Evropě stává o poznání realističtějším, než býval doposud.
Co se dočtete dál
- Jak se změnila závislost zemí střední a východní Evropy na tchajwanských technologiích?
- Jak velký vliv má tchajwanská přidaná hodnota v odvětví elektroniky v jednotlivých zemích střední Evropy?
- Jak bude v praxi fungovat nový česko‑tchajwanský investiční fond 50 milionů eur?
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.