Češi už neschovávají své peníze pod polštář nebo do porcelánového prasátka na poličce, ale stále častěji hledají cesty k jejich zhodnocení. Ukazují to například závěry Indexu prosperity a finančního zdraví, podle kterého aktivně investuje více než polovina Čechů. Na rostoucí množství investorů reagují také investiční platformy a brokeři, kteří se je snaží oslovit nebo udržet rozšířením nabídky či snižováním poplatků. S velkou novinkou teď přišla například jedna z největších investičních platforem ve střední Evropě.
Co se dočtete dál
- S jakou novinkou přišlo Portu a proč.
- Co to znamená pro investory.
- Jaké jsou poplatky u nové služby.
- Jak fungují opce na platformě XTB.
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