Ještě koncem února se zdálo, že je íránský teokratický režim v agonii. Aby se udržel u moci, povraždil za pouhé dva dny (8. a 9. ledna) na 30 tisíc demonstrantů. Obvykle mladých a vzdělaných. Když pak posledního únorového dne zahájily USA s židovským státem útok na Teherán a izraelská raketa zabila nejvyšší perského vůdce Alího Chameneího, změny v islámské republice se jevily jako nevyhnutelné.
Full text of the Islamabad Memorandum of Understanding (MoU) between the Islamic Republic of Iran and the United States, signed by the Presidents of the two countries. pic.twitter.com/YSrUqSfPXV— Government of the Islamic Republic of Iran (@Iran_GOV) June 18, 2026
Ty také nastaly. Vlády se chopily revoluční gardy (IRGC), tedy paralelní armáda a podnikatelský moloch v jednom. Vousatí bojovníci zavedli de facto vojenský režim, když z paláců moci vyhnali politiky. A pustili se do bitvy s Američany a Izraelci, kterou nakonec vyhráli. Ne snad pro vlastní taktickou bravuru či převahu zbraní. Teherán zvítězil kvůli těžko pochopitelnému diletantství americké administrativy. Tažení proti Persii totiž tentokrát chyběl nejen plán, ale i cíl. Nemluvě o chaosu, který kolem války stejně jako budoucího míru šířil příslovečně eratický prezident Donald Trump.
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