Společnost Energoprojekt uzavřela s korejskou společností KEPCO E&C, která je partnerskou firmou KHNP, smlouvu o spolupráci na výstavbě nových jaderných bloků v Dukovanech. Česká firma by měla poskytovat technickou podporu pro vypracování a revizi projektové dokumentace. Informovala o tom ve čtvrtek KHNP, která má stavbu dvou dukovanských bloků na starosti. KHNP v minulosti slibovala, že plánuje zapojení českých dodavatelů na úrovni až 60 procent projektu.
Podpis smlouvy se uskutečnil při návštěvě korejské delegace v Česku v době prvního výročí podpisu smlouvy na novou dukovanskou jadernou elektrárnu. Má ji postavit korejská společnost KHNP, která už loni zahájila přípravu dvou nových jaderných bloků. Náklady na jejich vybudování jsou při cenách z loňského roku 407 miliard korun za oba bloky.
„Dukovanský projekt je milníkem, který symbolizuje strategické partnerství mezi Českou republikou a Koreou. Spolu s českou vládou, EDU II, partnery z českého průmyslu a místními komunitami pracujeme na tom, aby se stal globálně uznávaným příkladem bezpečné a úspěšné výstavby jaderných elektráren,“ uvedl ve čtvrtek prezident KHNP Kim He‑čchon.
Šéf KHNP se ve čtvrtek zúčastnil také zasedání společného česko‑korejského řídicího výboru, který společně vedli místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a korejský ministr obchodu, průmyslu a zdrojů Kim Čung‑Kwan.
Kromě podpisu smlouvy s Energoprojektem byla na programu návštěvy korejské delegace také prezentace harmonogramu, který se podle společnosti EDU II, jež je investorem projektu, zatím plní podle plánu. „Přípravná fáze je vždycky trochu nevděčná, protože navenek není moc vidět, je ale naprosto klíčová pro to, aby následně výstavba probíhala hladce. I tak si můžeme odškrtnout řadu úspěšně realizovaných milníků, ať už ukončení rozsáhlého geotechnického průzkumu lokality nebo odevzdání koncepčního projektu,“ řekl generální ředitel EDU II Petr Závodský.
V dubnu v lokalitě, kde by měly nové dukovanské bloky vzniknout, skončily vrtné práce. Na pozemcích o rozloze přibližně 200 hektarů vyvrtali geologové za osm měsíců přes 13 kilometrů vrtů. Získané vzorky testují laboratoře v Česku a Itálii.
První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Stavba prvního bloku by měla začít v roce 2029. Součástí smlouvy s Korejci je také opce na výstavbu nových bloků v Temelíně. O nich bude vláda rozhodovat v příštím roce.
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