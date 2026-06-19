O tom, kdo bude novým britským premiérem, nejspíš rozhodlo pouhých 76 tisíc voličů. To je počet lidí oprávněných hlasovat v okrsku Makerfield na severozápadě Anglie, kde se ve čtvrtek konaly doplňovací volby do Dolní sněmovny. Vyhrál je dosavadní starosta Manchesteru Andy Burnham. Ten už před volbami oznámil, že hodlá sesadit současného šéfa Labouristické strany a premiéra Keira Starmera.
„Toto je poslední šance na změnu. Žádná druhá nebude,“ prohlásil Burnham po svém zvolení. Dokázal jednoznačně zvítězit v okrsku, který přitom v nedávných obecních volbách jasně hlasoval pro stranu Reform UK, jejímž lídrem je jeden z hlavních propagátorů brexitu Nigel Farage. V referendu o odchodu Velké Británie z Evropské unie před 10 lety voliči v okrsku Makerfield jednoznačně hlasovali pro vystoupení. Andy Burnham přitom chce, aby se Británie do EU vrátila.
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- Jaký postoj k návratu do EU Burnham má.
- Kdy by se mohl stát premiérem.
- Proč je jasným favoritem.
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