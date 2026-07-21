Na první a letmý dotek je Manchester sympatické město. Nepůsobí tak nařvaně a uspěchaně jako třeba Londýn, mísí se v něm stará a nová architektura, kanceláře s dobrými restauracemi a místy k procházkám. A ulice křižují tramvaje a autobusy se supersympatickou včelou, kterou si můžete koupit v různých podobách na hrníčcích nebo tričkách v obchodech se suvenýry.
Právě organizace fungujícího systému veřejné dopravy pod logem včely v třímilionové metropolitní oblasti Velkého Manchesteru je dosud nejviditelnějším úspěchem muže, který se od pondělí stává novým britským premiérem. Šestapadesátiletý nový lídr vládních labouristů přichází do Downing Street číslo 10 jako politik, který chce být především všemi oblíben přinejmenším tak, jako byl v minulých deseti letech, kdy byl starostou právě Velkého Manchesteru.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou hlavní silné stránky Andyho Burnhama?
- Jaké jsou jeho hlavní slabiny?
- Proč se v Británii tak často střídají premiéři?
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.