Na konci března dostal Euan Edworthy, majitel pražské PR agentury Best a autor nápadu na pomník československým letcům z Velké Británie, dnes již proslulého Okřídleného lva na Klárově, e-mail z neznámé adresy nadepsaný „Czech Old Boys“. Jeho obsah přinesl dosud neznámý detail a nový příběh k jinak velmi dobře zmapované kapitole ze života a bojů československých letců za druhé světové války. Ten příběh vyvrcholí 15. září letošního roku.
Na ten den je totiž ve Vojenském historickém muzeu plánované slavnostní předání objevu z rodinných sbírek bývalého britského vojenského atašé v socialistickém Československu Donalda Camerona. Jeho syn Marcus právě onen e-mail Euanu Edworthymu poslal.
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