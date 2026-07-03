Toto léto přicházelo po špičkách, v prvních dvou červnových týdnech teploty často nedosahovaly ani 20 stupňů. Podle všeho ale šlo o příslovečný klid před bouří, kdy již v řádu dní mají teploty začít stoupat až k supertropickým hodnotám doprovázeným dlouhými obdobími sucha. Taková vedra skutečně představují hrozbu pro přenosovou a distribuční síť, vždyť pětatřicítky a výše se do přelomu století ve střední Evropě vůbec nevyskytovaly, takže na ně naše infrastruktura není stavěná.
Ostatně přehřátí a rozpínání elektrických kabelů způsobilo blackout, který začátkem července loňského roku postihl řadu italských měst včetně Florencie, Milána a Bergama. K výpadku přispělo také skokové zvýšení spotřeby o přibližně osminu poté, co celá Itálie pustila klimatizaci naplno. Mimochodem, jeden lokální výpadek země již zaznamenala i letos, totiž koncem května v Turíně, a to ze stejných příčin jako loni.
Co se dočtete dál
- Jak supertropická vedra ovlivňují stabilitu přenosových a distribučních sítí?
- Jak vysoké teploty a sucho snižují dostupnost chladicí vody a omezují výrobu v konvenčních elektrárnách?
- Jak mohou modernizace sítí a dispečink omezit riziko častějších výpadků?
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