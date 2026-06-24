Sportovní haly, tělocvičny a další sportoviště v Česku stárnou a řada klubů má s financováním jejich provozu či oprav výrazné problémy. Uvažují proto, že své areály nabídnou do vlastnictví jednotlivým městům a obcím. Vyplývá to z aktuálního průzkumu České unie sportu (ČUS) mezi 2331 sportovními kluby a tělovýchovnými jednotami. Proč o sportoviště nemají obce často zájem a kde by se daly na provoz a údržbu těchto areálů sehnat prostředky?
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