Římská čtvrť Trastevere sousedící s Vatikánem je oblíbený turistický hub, kde se potkávají místní starousedlíci, zahraniční turisté a také američtí studenti. Ti navštěvují jednu z největších amerických vysokých škol sídlících v Evropě: John Cabot University, jejíž kampus je zasazený v samém srdci Říma. V hipsterských kavárnách i klasických italských barech v úzkých klikatých uličkách tak odpoledne a večer zní především americká angličtina, kdežto po ránu se v nich ozývá výhradně italština: to když se místní rezidenti cestou do práce zastaví na kávu a croissant. Italská snídaně netrvající déle než pět minut zahrnuje kromě konzumace horkého nápoje a pečiva také obligátní diskusi s dalšími zákazníky podniku, kteří si vymění názory na lokální i mezinárodní politiku a často i na problémy zcela osobního rázu.
Téma číslo jedna ranních hovorů v těchto dnech: Snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa ponížit a zesměšnit italskou premiérku Giorgiu Meloniovou. A její blesková a víc než rázná odpověď následovaná oznámením ministra zahraničí Antonia Tajaniho (ve vládě za stranu Forza Italia) o zrušení jeho oficiální návštěvy USA, která se měla konat právě tento týden. A o ničem jiném nepíší také všechny italské deníky už od soboty.
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