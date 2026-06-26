Tento týden se hráči dočkali dlouho očekávané zprávy. Společnost Take-Two začala přijímat předobjednávky na pokračování jedné z nejúspěšnějších videoher historie. Grand Theft Auto VI má vyjít 19. listopadu a fyzické kopie hry pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S se vyprodaly během několika hodin.

GTA VI je už nyní komerční hit, přestože autoři hry sáhli hned ke dvěma nepopulárním krokům. Grand Theft Auto VI bude první velká hra prodávaná v USA za 80 dolarů. Aby se hráči dostali ke všem funkcím, na které jsou zvyklí z předchozího dílu, budou si ale muset připlatit dalších 20 dolarů.

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Co se dočtete dál

  • Proč bude GTA VI stát výrazně více než předchozí díl.
  • Jak vydavatel vydělává miliardy na GTA Online.
  • Proč se PC verze objeví až dlouho po vydání na konzolích.
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