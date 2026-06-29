Profesní životopis, kterým se na síti LinkedIn chlubí bývalý tajemník Prahy 10 Martin Slavík, vypadá impozantně. „Schopný manažer ve službě občanům, který se zasloužil o realizaci mnoha úspěšných a inovativních projektů městské části,“ píše o sobě a poukazuje na to, že za 17 let, kdy byl jejím šéfúředníkem, Praha 10 získala 44 ocenění a on sám se zasloužil o získání více než 300 milionů korun z evropských fondů.
Bývalé vedení stotisícové městské části ale jeho činnost nevidělo tak pozitivně a v roce 2019 jej tehdejší starostka Renata Chmelová (hnutí Vlasta) se souhlasem magistrátu pro několik pochybení s okamžitou platností odvolala z funkce a následně mu i dala okamžitou výpověď. Slavík se obrátil na soud a ten se ho zastal: uvedená pochybení nebyla tak závažná, aby to znamenalo ztrátu funkce a okamžité propuštění.
Co se dočtete dál
- Z jakých důvodů dostal Slavík výpověď.
- Jak to okomentoval soud.
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