Profesní životopis, kterým se na síti LinkedIn chlubí bývalý tajemník Prahy 10 Martin Slavík, vypadá impozantně. „Schopný manažer ve službě občanům, který se zasloužil o realizaci mnoha úspěšných a inovativních projektů městské části,“ píše o sobě a poukazuje na to, že za 17 let, kdy byl jejím šéfúředníkem, Praha 10 získala 44 ocenění a on sám se zasloužil o získání více než 300 milionů korun z evropských fondů.

Bývalé vedení stotisícové městské části ale jeho činnost nevidělo tak pozitivně a v roce 2019 jej tehdejší starostka Renata Chmelová (hnutí Vlasta) se souhlasem magistrátu pro několik pochybení s okamžitou platností odvolala z funkce a následně mu i dala okamžitou výpověď. Slavík se obrátil na soud a ten se ho zastal: uvedená pochybení nebyla tak závažná, aby to znamenalo ztrátu funkce a okamžité propuštění.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Z jakých důvodů dostal Slavík výpověď.
  • Jak to okomentoval soud.
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.