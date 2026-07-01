S pomocí akvizic tvoří druhý fond Central Europe Industry Partners (CEIP) už několik let významného evropského dodavatele řídicích a informačních systémů pro dopravní vozidla. Původní česká firma AMiT Transportation se od roku 2022 zvětšila nákupy konkurentů, organickým růstem a integrací už několikrát. Díky nejnovější akvizici německého podniku poblíž Mnichova se letos AMiT dostane k obratu 1,8 miliardy korun.
Co se dočtete dál
- Jaké výhody přinese AMiT nejnovější akvizice.
- Kdo německého výrobce prodává a proč.
- Z jakých peněz se koupě financuje.
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