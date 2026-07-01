Do předsednického křesla dozorčí rady ČEZ už v historii usedali lidé blízcí premiérovi, představitelé průmyslové lobby, osvědčení straníci, něco přes dva roky trvala i zcela bizarní situace, kdy byl hlavou kontrolního orgánu předchozí šéf celé firmy. Ten přitom nejvyšší výkonnou pozici opustil pod tlakem, rezignoval v den, kdy vyšly najevo jeho vazby na dodavatele, který od ČEZ dostával miliardové zakázky. V čele „dozorčky“ ale jednu dobu stál i nezávislý auditor či respektovaný vědec, který měl i zkušenosti s řízením velké instituce.

V úterý zvolený předseda dozorčí rady ČEZ Radim Fiala, jehož výběr souvisí s rozložením sil ve vládnoucí koalici, je však zdaleka nejvíc vyhraněnou a přitom polarizující politickou figurou. Místopředsedu koaliční SPD přitom vláda do ČEZ vyslala i přes to, že už roky prosazuje krok, který energetický obr nemůže udělat.

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  • Co Radimu Fialovi na byznysmodelu ČEZ vadí.
  • Jaký vliv ve firmě získá.
  • A o čem rozhodovat nebude.
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