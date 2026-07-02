Návštěvníci bratislavského zbrojařského veletrhu IDEB si mohli v květnu prohlédnout zajímavý exponát. Holding CSG tam představil střední tank CFL-Karpat, jehož podvozek vyrábí turecká zbrojovka FNSS a který by si mohlo pořídit Slovensko. Šlo o jednu z mnoha ukázek toho, jak se turecký zbrojní průmysl v posledních letech stal důležitým světovým hráčem, který na zbrojařském vývozním žebříčku obsazuje aktuálně 11. místo.
Podpisy nových kontraktů prudce rostoucích tureckých zbrojovek mají být součástí politicko-byznysové show, která se bude příští týden točit kolem summitu NATO v Ankaře, už druhého, který Turecko historicky hostí. Budou dokladem toho, jak důležitým partnerem se hlavně pro evropské členy aliance Turecko, vedené prezidentem Recepem Erdoganem, stalo. Demokratičtí partneři nicméně polykají kritiku způsobu, jakým autokrat Erdogan nejprve jako premiér a pak jako hlava státu už třiadvacet let zemi vládne.
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- Jak rychle roste turecký zbrojní průmysl.
- Jak Erdogan potlačuje opozici.
- Proč ho Evropa nekritizuje.
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