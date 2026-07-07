Karlovy Vary opět žijí filmovým festivalem a pro politiky je to příležitost, aby se před objektivy kamer a fotoaparátů ukázali i oni. A protože centrem festivalu je tradičně hotel Thermal, jehož jediným akcionářem je ministerstvo financí, které ho už před lety nechalo zapsat do seznamu strategických podniků, má nejlepší příležitost pro sebeprezentaci jeho šéfka Alena Schillerová. Naplno ji využívá a jako vždy dává najevo, jak detailně problémy hotelu zaměstnávajícího zhruba 150 lidí a generujícího provozní zisk EBITDA v řádu nižších desítek milionů korun zná a aktivně je řeší.

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