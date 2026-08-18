Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) bude v nadcházejících dnech jednat s jednotlivými ministry o výdajích a úsporách v jejich kapitolách v příštím roce. Návrh státního rozpočtu předloží vládě do konce srpna, poté očekává další jednání v kabinetu. Novinářům to řekla po jednání vlády, očekávané saldo rozpočtu neupřesnila.
Podle informací ČTK by se jednání o rozpočtu měla konat v úterý a ve středu. Schillerová řekla, že už má k dispozici přehled požadavků jednotlivých ministerstev. „Mám rozpoložkované kapitoly, chci se bavit o výdajích, úsporách,“ řekla. Očekává také debatu o tom, kolik peněz dávají jednotlivá ministerstva neziskovému sektoru.
Ministryně zároveň připomněla, že o rozpočtu v příštím roce jednala v minulých týdnech i s premiérem. Jako hlavní priority vidí investice do dopravní infrastruktury a do zdravotnictví.
V letošním roce by měl schodek státního rozpočtu být 310 miliard korun po loňských 290,7 miliardy korun. Ke konci července činil průběžný schodek 176,6 miliardy korun, meziročně byl o 8,5 miliardy korun vyšší. Babiš v červenci řekl, že příští rok bude deficit významně pod 400 miliard korun.
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