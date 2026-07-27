Albánie se stává klasickou ukázkou toho, co politická ekologie nazývá „vnuceným partnerstvím“. Tento pojem označuje nerovné mocenské uspořádání, v němž jsou marginalizované komunity – ať už původní obyvatelé, místní zemědělci, nebo občané periferních regionů – sice formálně přizvány ke spolupráci se státem a investory, ale za podmínek, které si samy nevyjednaly, a v procesech, jejichž výsledek je předem daný.

V praxi to znamená, že se místní komunity musí vzdát části své autonomie nebo tradičních práv k půdě výměnou za příslib základní ekonomické jistoty nebo nominální ochrany životního prostředí. Spolupráce vypadá jako partnerství, ale realita je jiná. Luxusní resort, který plánuje vybudovat rodina Donalda Trumpa, je toho jasným příkladem.

Zbývá vám ještě 80 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Jak legislativní změny v Albánii umožnily výjimky pro výstavbu luxusních resortů?
  • Jak se projekt na ostrově Sazan zrodil?
  • Jaký vztah k němu mají místní obyvatelé?

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.