Albánie se stává klasickou ukázkou toho, co politická ekologie nazývá „vnuceným partnerstvím“. Tento pojem označuje nerovné mocenské uspořádání, v němž jsou marginalizované komunity – ať už původní obyvatelé, místní zemědělci, nebo občané periferních regionů – sice formálně přizvány ke spolupráci se státem a investory, ale za podmínek, které si samy nevyjednaly, a v procesech, jejichž výsledek je předem daný.
V praxi to znamená, že se místní komunity musí vzdát části své autonomie nebo tradičních práv k půdě výměnou za příslib základní ekonomické jistoty nebo nominální ochrany životního prostředí. Spolupráce vypadá jako partnerství, ale realita je jiná. Luxusní resort, který plánuje vybudovat rodina Donalda Trumpa, je toho jasným příkladem.
Co se dočtete dál
- Jak legislativní změny v Albánii umožnily výjimky pro výstavbu luxusních resortů?
- Jak se projekt na ostrově Sazan zrodil?
- Jaký vztah k němu mají místní obyvatelé?
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.