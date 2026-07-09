Investoři mají dlouhodobě zařazené země do dvou kategorií – trhy rozvinuté a rozvíjející se. Mezi rozvinuté patří burzovní parkety s velmi dlouhou historií a spolehlivým přístupem k investorům a ke kapitálu. To vše je podpořené stabilním právním prostředím, jde o země jako Spojené státy americké, Kanada, Velká Británie a ostatní země západní Evropy, ale i Japonsko. Investoři si říkají, když někam peníze pošlu pracovat, mohu si je za předem známých podmínek zase stáhnout zpět.
V kategorii rozvíjejících se trhů jsme dlouho viděli země na nižší úrovni ekonomického stupně, zkraje milénia nejčastěji rezonovala zkratka zemí BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína), později rozšířená na BRICS (S jako Jižní Afrika). Pohledem celosvětové tržní kapitalizace (odpovídající velikosti jednotlivých firem) světu dominují Spojené státy americké s velkým odstupem před evropskými burzami.
Co zajímá investory nejvíce a co stojí za dlouhodobým zhodnocením akciových investic?
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