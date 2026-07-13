Není náhoda, že vrcholné vedení americké společnosti Xerox před několika týdny navštívilo Prahu. Přijelo se osobně ukázat tuzemským investičním společnostem, bankám a brokerům a detailně jim vysvětlit své plány, jak z poněkud zašlé a zadlužené počítačové legendy opět udělat miláčka Wall Street. Právě tam se obchodují její akcie.

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Co se dočtete dál

  • Co šéf Xeroxu chystá ve vedení společnosti.
  • Jak chce zkrotit vysoké dluhy.
  • Jakou budoucnost věští tisku.
  • Jak se mu spolupracuje s českými investory.
  • A jak vzpomíná na spolupráci s Carlem Icahnem.
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